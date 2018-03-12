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Скончался знаменитый российский актер Олег Табаков, который называл украинцев "убогими"

В Москве в 82-летнем возрасте скончался российский актер, народный артист СССР Олег Табаков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Последние несколько месяцев актер находился в больнице, был госпитализирован в конце ноября 2017 года. О состоянии артиста поступали противоречивые новости: сообщалось, что Табаков больной пневмонией и вскоре выздоровеет, позже его подключили к аппарату искусственного дыхания, выяснилось, что он не может говорить, находясь при этом в сознании.

В января 2018 года новости сообщалось, что актер выздоравливает, однако уже через месяц стало известно, что Табаков находится в состоянии искусственной комы. Медики заявили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с наименьшими нагрузками.

Фильмы с участием Олега Табакова стали классикой советского кино: он снимался в таких картинах, как "17 мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит" и многих других. В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. Чехова, которым руководил до самой смерти.

В 2015 году Табаков выступил с антиукраинскими заявлениями - в интервью российскому Рен ТВ актер назвал украинский "убогими" и сказал, что ему "стыдно за мерзости", обвинив Украину в убийствах людей и разрушении домов. К тому же, российский актер заявил, что украинцы "всегда были на второй или третьей позиции по сравнению с русскими". Позже Табаков отказался от собственных слов, заявив, что его "неправильно поняли".

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