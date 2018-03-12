СБУ обыскивает организаторов антиукраинских акций, среди которых есть журналисты
12 марта, 2018, 12:43
В понедельник, 12 марта, СБУ начала 25 обысков в разных регионах Украины в помещениях лиц, которые предположительно способствуют в проведении антиукраинских акций в пользу России
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы против нашей страны", - написала Гитлянская.
Спикер СБУ отметила, что среди обыскиваемых лиц являются журналисты.
"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия", - добавила Гитлянская.
Одновременно издание "Вести" сообщает, что СБУ обыскивала, в частности помещения киевского журналиста Юрия Лукашина.
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