Samsung представляет новую линейку телевизоров 2018 года. Новости компании

12 марта, 2018, 14:31

Samsung Electronics представила новую линейку телевизоров 2018 года на мероприятии First Look в здании Американской фондовой биржи (AMEX)

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Во время анонса Samsung продемонстрировала главные особенности флагманских моделей телевизоров QLED TV, устройств с большой диагональю, а также линеек UHD и Premium UHD. Компания представила несколько новых функций для невероятного качества изображения, обновлённые интеллектуальные возможности и уникальные элементы дизайна. В результате модели лаконично дополняют любой интерьер.

Новые функции удовлетворяют потребность пользователей в лучшем качестве изображения, удобстве просмотра и лёгкости подключения. Среди них - технология Direct Full Array и кабель One Invisible Connection с новым дизайном. Также, телевизоры Samsung получили уникальный внешний вид и режим Ambient Mode, который позволяет устройству с лёгкостью вписаться в интерьер любой комнаты.

Вдобавок Samsung обновила модели телевизоров с диагональю дисплея от 75 дюймов и выше. Такой шаг стал прямым ответом на возросший пользовательский спрос в 2017 году, на протяжении которого 40% продаж телевизионного подразделения Samsung в Северной Америке составили модели с диагональю от 65 дюймов. В этом году компания ожидает этот показатель на уровне 50%.

"Обновлённая линейка телевизоров 2018 года стала самой инновационной и технологичной. Модели созданы для современных пользователей, которые беспокоятся об эстетической составляющей интерьера, - подчеркивает Ёнгхи Хан (Jonghee Han), президент бизнеса дисплеев в Samsung Electronics. - Мы с нетерпением ждём знакомства пользователей с новыми телевизорами и их захватывающими функциями, которые гарантируют больше свободы и позволяют выбрать оптимальное место для телевизора в доме».

Главные особенности линейки телевизоров 2018 года:

Технология Direct Full Array

Технология контрастности Direct Full Array (DFA) будет доступна в модели Q9F. Структура контролируемых светодиодов гарантирует оптимальный уровень контрастности изображения в любой точке экрана.

Ambient Mode

Режим Ambient Mode дополняет внешний вид новой линейки телевизоров и увеличивает их привлекательность даже тогда, когда пользователь не смотрит телевидение. Ambient Mode расширяет возможности телевизора и превращает его в домашний информационный центр, который отображает новости, погоду и уровень загруженности дорог. Технология также определяет цвет и изображение на стене за телевизором и может "слиться" с поверхностью. Благодаря этому пользователи больше не увидят обычный чёрный экран выключенного телевизора. К тому же, Ambient Mode определяет нахождение человека в комнате путём синхронизации с мобильным сигналом. Функция включает экран при появлении владельца и автоматически выключает его в пустой комнате.

Кабель One Invisible Connection

Линейка телевизоров Samsung QLED TV 2018 года получила много технологий для упрощения жизни пользователей. Одна из них — Единое невидимое подключение (One Invisible Connection), которое объединяет провода питания, передачи данных и кабели внешних устройств в одном решении. Технология стала единственным решением на рынке, которое позволяет передавать аудио-видео данные со скоростью света и при этом питает телевизор. Кабель создан с применением тефлона, который устойчив к высокой температуре и известен на рынке своей надёжностью. Он также оснащён системой изоляции, которая прекращает подачу электрического тока в случае повреждения. Всё это гарантирует спокойствие пользователей и максимизацию долговечности продукта.

Smart TV

Линейка телевизоров Samsung Smart TV 2018 года не только получила улучшение качества картинки и совершенствования дизайна, но и стала более интеллектуальной. Подключение к Wi-Fi сетям и установка приложений стали значительно быстрее благодаря функции Effortless Login, созданной специально для быстрой настройки. Новые модели также предлагают интуитивное универсальное управление, которое рассказывает о тонкостях навигации и особенностях потребления контента на телевизорах QLED TV.

С помощью нового приложения SmartThings пользователи смогут синхронизировать смартфоны линейки Galaxy с телевизорами. Это ускорит процесс настройки и упростит доступ к разным функциям — управлению, дистанционному управлению и передачи изображения между устройствами.

Линейка телевизоров Samsung 2018 в деталях

Новая линейка телевизоров Samsung TV 2018 года включает такие серии, как QLED TV, Premium UHD, UHD и ультра большых диагоналей. Модели линейки 2018 года получили плоские и изогнутые дисплеи.

QLED TV: модели линейки 2018 QLED TV включают Q9F (55”, 65”, 75”), Q8C (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) и Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”). Телевизоры QLED TV получили улучшенный диапазон цветов и контрастность, поддержку HDR10+, режим Ambient Mode, улучшенную Smart TV, универсальный пульт управления One Remote Control и единое невидимое подключение (One Invisible Connection). One Invisible Connection (подходит только для серии Q7 и выше).

модели линейки 2018 QLED TV включают Q9F (55”, 65”, 75”), Q8C (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) и Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”). Телевизоры QLED TV получили улучшенный диапазон цветов и контрастность, поддержку HDR10+, режим Ambient Mode, улучшенную Smart TV, универсальный пульт управления One Remote Control и единое невидимое подключение (One Invisible Connection). One Invisible Connection (подходит только для серии Q7 и выше). Premium UHD: линейку 2018 Premium UHD TV представляют NU8500 и NU8000. Модели Premium UHD TV поддерживают технологию Dynamic Crystal Color, HDR10+, решения Clean Cable, функциональность Smart TV и One Remote Control.

линейку 2018 Premium UHD TV представляют NU8500 и NU8000. Модели Premium UHD TV поддерживают технологию Dynamic Crystal Color, HDR10+, решения Clean Cable, функциональность Smart TV и One Remote Control. UHD: линейка 2018 года UHD TV состоит из моделей NU7100 (75/65/55/49/43/40") и NU7300(65/55/49"). Эти устройства поддерживают 4K UHD и HDR, решения Clean Cable, тонкий корпус и возможности Smart TV.

линейка 2018 года UHD TV состоит из моделей NU7100 (75/65/55/49/43/40") и NU7300(65/55/49"). Эти устройства поддерживают 4K UHD и HDR, решения Clean Cable, тонкий корпус и возможности Smart TV. Телевизоры ультра большых диагоналей: в линейку с большими диагоналями дисплея входят Q6FN, NU8000, Q7F и Q9F. Их диагонали начинаются от 75 дюймов и выше. Эти модели отражают потребность пользователей в больших размерах экрана и более впечатляющих условиях просмотра.

Линейка телевизоров Samsung 2018 года появится в Украине с июня 2018 года.