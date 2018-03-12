Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
12 марта, 2018, 23:50
Правительство Эстонии заявило, что самолет Ил-76, принадлежащий Министерству обороны РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло в Финском заливе
Об этом сообщает ERR (Эстонское национальное радиовещание).
Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов ранее был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения.
Министерство иностранных дел страны вызвало к себе посла России в Эстонии и передало ему ноту протеста.
В МИД России ответили, что границы соседних государств не были нарушены, маршрут был согласован и "самолет поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, у которых не было претензий к российскому экипажу".
- В этом году это первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом Российской Федерации. Ранее правительство Эстонии неоднократно обвинял в этом Россию в 2016-2017 годах.
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