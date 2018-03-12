Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

12 марта, 2018, 23:50

Правительство Эстонии заявило, что самолет Ил-76, принадлежащий Министерству обороны РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло в Финском заливе

Об этом сообщает ERR (Эстонское национальное радиовещание).

Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов ранее был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел страны вызвало к себе посла России в Эстонии и передало ему ноту протеста.

В МИД России ответили, что границы соседних государств не были нарушены, маршрут был согласован и "самолет поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, у которых не было претензий к российскому экипажу".