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Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Правительство Эстонии заявило, что самолет Ил-76, принадлежащий Министерству обороны РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло в Финском заливе

Об этом сообщает ERR (Эстонское национальное радиовещание).

Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов ранее был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел страны вызвало к себе посла России в Эстонии и передало ему ноту протеста.

В МИД России ответили, что границы соседних государств не были нарушены, маршрут был согласован и "самолет поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами, у которых не было претензий к российскому экипажу".

  • В этом году это первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом Российской Федерации. Ранее правительство Эстонии неоднократно обвинял в этом Россию в 2016-2017 годах.
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