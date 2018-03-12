Российские боевики устраивают взрывы в Донецке, после чего обвиняют украинцев, - Госпогранслужба
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Так, на днях в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе с названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, которого подозревали в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники "МВД ДНР".
Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил автомобиль, что проезжал мимо. Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев жестикулируещего парня и дав ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские.
В этот момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. По имеющейся у оперативников информации, подозреваемый прибыл в Донецк с "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.
"Подобные случаи на улицах Донецка сейчас не редкость. О наличии потерь среди населения боевики быстро рассказывают в собственных медиа, называя их жертвами террористических атак, при этом не указывая, что они и являются теми самыми террористами", - добавили в пресс-службе.
- 3 марта в Ворошиловском районе Донецка прозвучал взрыв, который повредил несколько автомобилей, в одном из которых находился человек. У пострадавшего множественные осколочных ранений по всему телу и контузия.
- 5 марта в Донецке вблизи спортивного комплекса "Олимпийский" произошел взрыв, в результате которого погибла девушка 1979 года рождения, еще один человек ранен. Как утверждают в "ДНР", причиной взрыва автомобиля стала "ссора молодой пары".
- 10 марта в результате взрыва неустановленного предмета в Кировском районе Донецка погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.
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