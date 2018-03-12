Россиянин поджег приемную ФСБ в Москве
12 марта, 2018, 17:56
Житель Астрахани облил жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
66-летний поджигатель задержан, у него изъят плакат оппозиционного содержания", сообщили российские СМИ.
Задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.
Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.
- 11 марта ФСБ заявило, что якобы предотвратило теракт, который планировался членами "законспирированной террористической ячейки".
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