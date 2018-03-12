Рада может уже на этой неделе лишить неприкосновенности бывшего главу "Нафтогаза" Бакулина. Комитет поддержал
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За такое решение проголосовали все члены комитета, признав таким образом законным 3 представление Генеральной прокуратуры. Само заседание проходило без Бакулина, он письмом сообщил, что лечится.
Во время заседания комитета генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием. Нардепа подозревают в хищении государственных средств в деле о "вышках Бойко".
"Мы получили доказательства, которые потом подтвердились другими следственными действиями, что тогдашний глава "Нафтогаза" Бакулин получил указание от руководителя Нацбанка Арбузова вдвое завысить цену необходимых Украине буровых вышек”, - заявил Луценко.
Тем временем глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада может рассмотреть соответствующее представление ГПУ уже на этой неделе, передает "Радио Свобода".
По информации "Интерфакс-Украина", письмом Бакулин прислал справку из Института им. М.Склифосовского в Москве.
"С тех материалов, которые мы увидели выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз, что человек может участвовать, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал в больницу, побыл один день , его выписали ", - заявил член регламентного комитета Дмитрий Лубинец.
В свою очередь Юрий Луценко отметил, что народный депутат ни разу не выходил на связь с Генеральной прокуратурой.
"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад, причем все время будучи народным депутатом. Я не буду скрывать, что передавал через разных депутатов его фракции, главу этой фракции приглашение прибыть для работы со следствием. Ответ был всегда одинаков: он или занят, или болеет. Причем, где он занят, где он болеет, нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина ", - пояснил Луценко.
- Евгений Бакулин - народный депутат фракции "Оппозиционный блок". С 2010-го по 2014-й возглавлял НАК “Нафтогаз”. Именно при его руководстве "Черноморнефтегаз", дочерняя компания Нака - приобрела так называемые "вышки Бойко" - глубоководные буровые установки для добычи газа. Причем, как выяснили журналисты, по значительно завышенным ценам.
- В марте 2014-го Бакулина уже задерживали по другому делу. Суд назначил ему высший залог в украинской истории - полтора миллиарда гривен. Однако затем уменьшил ее до 10 миллионов. Бакулин вышел из СИЗО. А в октябре избрался в парламент по округу в Северодонецке на Луганщине.
- В прошлом году летом генпрокурор Луценко заявил, что Александр Кацуба, который работал заместителем Бакулина в "Нафтогазе”, дал показания относительно народных депутатов - организаторов схемы закупок вышек. Правда, фамилий тогда Луценко не назвал. Коллега Бакулина по фракции Юрий Бойко во время, когда покупали вышки, работал министром энергетики. Генпрокурор Луценко ранее заявлял, что объявлять Бойку подозрение в этом деле пока оснований нет.
- 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности Евгения Бакулина.
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