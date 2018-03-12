Рада может уже на этой неделе лишить неприкосновенности бывшего главу "Нафтогаза" Бакулина. Комитет поддержал

12 марта, 2018, 16:17

Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За такое решение проголосовали все члены комитета, признав таким образом законным 3 представление Генеральной прокуратуры. Само заседание проходило без Бакулина, он письмом сообщил, что лечится.

Во время заседания комитета генпрокурор Юрий Луценко предложил Бакулину пойти на сделку со следствием. Нардепа подозревают в хищении государственных средств в деле о "вышках Бойко".

"Мы получили доказательства, которые потом подтвердились другими следственными действиями, что тогдашний глава "Нафтогаза" Бакулин получил указание от руководителя Нацбанка Арбузова вдвое завысить цену необходимых Украине буровых вышек”, - заявил Луценко.

Тем временем глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада может рассмотреть соответствующее представление ГПУ уже на этой неделе, передает "Радио Свобода".

По информации "Интерфакс-Украина", письмом Бакулин прислал справку из Института им. М.Склифосовского в Москве.

"С тех материалов, которые мы увидели выписка из больницы Склифосовского из Москвы, где четко указывается - даже врачи дали диагноз, что человек может участвовать, то есть приехать в Украину, что он не в стационаре, что он попал в больницу, побыл один день , его выписали ", - заявил член регламентного комитета Дмитрий Лубинец.

В свою очередь Юрий Луценко отметил, что народный депутат ни разу не выходил на связь с Генеральной прокуратурой.

"Насколько я знаю, он покинул территорию Украины несколько лет назад, причем все время будучи народным депутатом. Я не буду скрывать, что передавал через разных депутатов его фракции, главу этой фракции приглашение прибыть для работы со следствием. Ответ был всегда одинаков: он или занят, или болеет. Причем, где он занят, где он болеет, нам не сообщает ни руководство фракции, ни адвокаты самого Бакулина ", - пояснил Луценко.