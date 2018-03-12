"Таймлапс вселенной: от Большого взрыва до наших дней за 10 минут
Одна секунда ролика = 22 миллиона лет жизни Вселенной.
В таких масштабах Солнце и Солнечная система появляются только за 6 минут до конца ролика, а вся история человечества уместилась в последнюю долю секунды видео. В видео показывается эволюция Вселенной, начиная от формирования первых звезд, до появления галактик, черных дыр и сверхновых.
Для ролика Бозвелл использовал кадры и голосовые вставки из документальных фильмов и научно-популярных передач о строении Вселенной и Солнечной системы. Монтажер опубликовал видео на своем YouTube-канале melodysheep, где чаще всего появляются песни, созданные из высказываний ученых и различных знаменитостей.
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Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало видео, в котором собрало наиболее популярные снимки прошлого года.
Самый большой в истории космический телескоп Webb планируют запустить уже в 2019 году. Он почти втрое больше и мощнее знаменитого телескопа Hubble.
Ученые нашли на Марсе колоссальные запасы воды. Ранее их не замечали - они находились глубоко под почвой, а сейчас вышли на поверхность планеты в результате эрозионных процессов.
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