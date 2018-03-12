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"Таймлапс вселенной: от Большого взрыва до наших дней за 10 минут

Режиссер и монтажер Джон Бозвелл собрал в 10-минутном ролике историю появления Вселенной, начиная с Большого взрыва до наших дней

Одна секунда ролика = 22 миллиона лет жизни Вселенной.

 

В таких масштабах Солнце и Солнечная система появляются только за 6 минут до конца ролика, а вся история человечества уместилась в последнюю долю секунды видео. В видео показывается эволюция Вселенной, начиная от формирования первых звезд, до появления галактик, черных дыр и сверхновых.

Для ролика Бозвелл использовал кадры и голосовые вставки из документальных фильмов и научно-популярных передач о строении Вселенной и Солнечной системы. Монтажер опубликовал видео на своем YouTube-канале melodysheep, где чаще всего появляются песни, созданные из высказываний ученых и различных знаменитостей.

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