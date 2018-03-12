"Народный фронт" обратится в Европу из-за строительства "Северного потока-2"
12 марта, 2018, 19:09
Партия "Народный фронт" инициирует обращение европейским партнерам против строительства “Северного потока-2”
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам главы партии Василия Бурбака, для России газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля.
"Наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа. "Народный фронт" инициирует обращение к нашим европейским партнерам по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2". Это лишь очередная газовая петля, которую Россия набрасывает на Европу. Мы наконец от этой петли избавились, а наши европейские коллеги в нее лезут с головой ", - заявил Бурбак.
- Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" является очень опасным проектом для Европы.
- Порошенко планирует посетить Германию для обсуждения "Северного потока-2".
- 3 марта немецкое природозащитное объединение Nabu обжаловало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии.
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Польша, Латвия и Литва подписали письмо-беспокойство относительно "Северного потока-2".
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