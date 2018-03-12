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"Народный фронт" обратится в Европу из-за строительства "Северного потока-2"

Партия "Народный фронт" инициирует обращение европейским партнерам против строительства “Северного потока-2”

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам главы партии Василия Бурбака, для России газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля.

"Наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа. "Народный фронт" инициирует обращение к нашим европейским партнерам по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2". Это лишь очередная газовая петля, которую Россия набрасывает на Европу. Мы наконец от этой петли избавились, а наши европейские коллеги в нее лезут с головой ", - заявил Бурбак.

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