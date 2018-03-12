"Нафтогаз" потребует взыскания российского газа в странах ЕС, если "Газпром" не заплатит штраф

12 марта, 2018, 20:34

НАК "Нафтогаз Украины" намерен направить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС в случае неуплаты "Газпромом" надлежащей суммы

Об этом сообщил на своей Facebook-странице главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, которые ратифицировали международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он.

По его словам, лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства и при этом показать, что Украина - надежный транзитер, а Россия - ненадежный поставщик газа.