"Нафтогаз" потребует взыскания российского газа в странах ЕС, если "Газпром" не заплатит штраф
Об этом сообщил на своей Facebook-странице главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, которые ратифицировали международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он.
По его словам, лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства и при этом показать, что Украина - надежный транзитер, а Россия - ненадежный поставщик газа.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной.
- "Газпром" критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономила $76 млрд.
- "Нафтогаз" планирует отсудить у России $8 млрд в деле компенсации ущерба за оккупацию Крыма.
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