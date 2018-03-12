"Марсианские небоскребы". Фотограф снял испанские отели, похожие на инопланетные дома
Об этом пишет The Independent.
Отели-небоскребы на его фотографиях действительно похожи на здания из фантастических фильмов, например, с "Бегущего по лезвию".
Автор подверг кадры обработке и добавил соответствующий цветной фон. За счет этого создалась дополнительная иллюзия "инопланетной" архитектуры.
Издание Independent назвало дома "марсианскими" и подчеркнул, что в последние годы отеле-небоскребы получили признание критиков в сфере архитектуры и дизайна.
Отели в основном построили в 1970-1980-е годы во время роста туризма. По данным издания, сейчас в Бенидорме наибольшее количество высотных зданий на душу населения.
Читайте также: 10 впечатляющих сооружений мира: от домов-чудаков до небоскребов из будущего
Агентство Framlab предложило покрыть стены нью-йоркских домов капсулами, предназначенными для ночлега людей, оставшихся без жилья.
Житель агрогородка Сноу в Минской области Олег Пракорина сконструировал двухэтажный дом из мусора.
Лондонский дизайнер и архитектор Джеймс Уитакер в 2018 году начнет строительство жилого дома с белых грузовых контейнеров
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-