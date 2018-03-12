"Марсианские небоскребы". Фотограф снял испанские отели, похожие на инопланетные дома

12 марта, 2018, 15:05

Испанский фотограф и студент-нейробиолог Аль Мафер выпустил серию снимков с постройками в городе Бенидорм (Валенсия) под названием "инопланетная архитектура"

Об этом пишет The Independent.

Отели-небоскребы на его фотографиях действительно похожи на здания из фантастических фильмов, например, с "Бегущего по лезвию".

Автор подверг кадры обработке и добавил соответствующий цветной фон. За счет этого создалась дополнительная иллюзия "инопланетной" архитектуры.

Издание Independent назвало дома "марсианскими" и подчеркнул, что в последние годы отеле-небоскребы получили признание критиков в сфере архитектуры и дизайна.

Отели в основном построили в 1970-1980-е годы во время роста туризма. По данным издания, сейчас в Бенидорме наибольшее количество высотных зданий на душу населения.

Читайте также: 10 впечатляющих сооружений мира: от домов-чудаков до небоскребов из будущего

Агентство Framlab предложило покрыть стены нью-йоркских домов капсулами, предназначенными для ночлега людей, оставшихся без жилья.

Житель агрогородка Сноу в Минской области Олег Пракорина сконструировал двухэтажный дом из мусора.

Лондонский дизайнер и архитектор Джеймс Уитакер в 2018 году начнет строительство жилого дома с белых грузовых контейнеров