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"Марсианские небоскребы". Фотограф снял испанские отели, похожие на инопланетные дома

Испанский фотограф и студент-нейробиолог Аль Мафер выпустил серию снимков с постройками в городе Бенидорм (Валенсия) под названием "инопланетная архитектура"

Об этом пишет The Independent.

Отели-небоскребы на его фотографиях действительно похожи на здания из фантастических фильмов, например, с "Бегущего по лезвию".

Автор подверг кадры обработке и добавил соответствующий цветной фон. За счет этого создалась дополнительная иллюзия "инопланетной" архитектуры.

Издание Independent назвало дома "марсианскими" и подчеркнул, что в последние годы отеле-небоскребы получили признание критиков в сфере архитектуры и дизайна.

Отели в основном построили в 1970-1980-е годы во время роста туризма. По данным издания, сейчас в Бенидорме наибольшее количество высотных зданий на душу населения.

 

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