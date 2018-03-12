Президент подписал закон об ООО. Что от него ожидать

12 марта, 2018, 20:47

Подписанный президентом закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" потенциально усовершенствует регулирование создания, деятельности и прекращения работы ООО

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко отметил, что этот законодательный акт является долгожданным, ведь до этого времени деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в Украине регулировалась законом о хозяйственных обществах, принятым еще в 1991 году.

По его словам, новый закон касается большинства субъектов малого и среднего бизнеса и дает возможность эффективно защитить участников таких обществ. Закон также вводит современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса.

"Эти процедуры станут проще, понятнее. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Уменьшить риски захвата контроля над обществом, фактически уничтожить риски рейдерских атак. Снимаются ограничения относительно формирования уставного капитала, упрощается процедура регистрации, наследование доли в уставном капитале общества, право получения кредита или финансирования под залог доли общества, что облегчит привлечение дополнительных средств”, - пояснил президент.

По словам президента, закон делает невозможным исключение миноритарного участника за так называемое систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, что было изучено и “от зубов отскакивало” определенными рейдерами. По мнению отдельных экспертов, принятие и подписание этого Закона также позволит значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business.

Ожидается также улучшение бизнес-климата, активное привлечение прямых иностранных инвестиций, создание предпосылки для формирования новых и развития существующих предприятий. Увеличится надежность защиты прав собственности и будут обеспечены участники эффективными механизмами предотвращения и разрешения корпоративных конфликтов.

Документ совершенствует регулирование отношений, которые связаны с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет значительные изъяны, которые существуют в действующем законодательстве и приведет его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов Европейского Союза и стран-членов ЕС.