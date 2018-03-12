Президент Филиппин призвал "бросить крокодилам" экспертов ООН

12 марта, 2018, 22:34

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их крокодилам"

Об этом пишет The Telegraph.

Президент таким образом ответил верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хуссейну, который предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу.

Кроме того, Дутерте призвал своих военных не сотрудничать с специалистами ООН и не отвечать на их вопросы по правам человека.

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас здесь есть крокодилы, которые едят человеческое мясо? Бросьте их туда", - сказал Дутерте.

Отметим, что представители ООН обвиняют Дутерте в нарушениях прав человека в ходе борьбы с наркоторговцами.