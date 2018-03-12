Польша, Латвия и Литва подписали письмо-беспокойство относительно "Северного потока-2"
Об этом сообщает "Польское радио".
"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - заявил спикер польского Сейма Марек Кухцинский.
В письме говорится, что энергетическая безопасность представляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" предствляют как коммерческий проект, он, на самом деле, является инструментом политики российского государства.
Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет проходить в соответствии с евросоюзных правил.
- Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" является очень опасным проектом для Европы.
- Порошенко планирует посетить Германию для обсуждения "Северного потока-2".
- 3 марта немецкое природозащитное объединение Nabu обжаловало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Германии.
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