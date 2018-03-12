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Польша, Латвия и Литва подписали письмо-беспокойство относительно "Северного потока-2"

Руководители парламентов подписали письмо, где выразили обеспокоенность безопасностью Европы из-за строительства "Северного потока - 2"

Об этом сообщает "Польское радио".

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - заявил спикер польского Сейма Марек Кухцинский.

В письме говорится, что энергетическая безопасность представляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" предствляют как коммерческий проект, он, на самом деле, является инструментом политики российского государства.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет проходить в соответствии с евросоюзных правил.

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