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Парижский музей проведет первую экскурсию для нудистов


фото: quefaire.paris.fr
Парижский музей первым будет приглашать нудистов посетить выставки современного искусства

Об этом сообщает The Local.

Токийский дворец (национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая.

Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.

Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.

 

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