Парижский музей проведет первую экскурсию для нудистов
12 марта, 2018, 20:23
Парижский музей первым будет приглашать нудистов посетить выставки современного искусства
Об этом сообщает The Local.
Токийский дворец (национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая.
Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.
Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.
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