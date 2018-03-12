Парубий высказался за усиление охраны Рады и правительственного квартала

12 марта, 2018, 14:59

По словам главы Верховной Рады, необходимость усиления безопасности ВР и правительственного квартала достаточно высокая

Об этом сообщает УНИАН.

После вопроса о задержании Владимира Рубана, Андрей Парубий заявил о необходимости усиления охраны.

"Я все время подчеркивал, что главной целью для атаки является украинский парламент. И, к сожалению, это оружие, которое было изъято, демонстрирует, насколько уязвимым может быть и украинский парламент к подобного рода атакам - минометы, которые могут на расстоянии нескольких метров бросать боевые гранаты. Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня ", - подчеркнул Парубий

По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного квартала, а также "важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР" .

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