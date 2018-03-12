Парубий высказался за усиление охраны Рады и правительственного квартала
Об этом сообщает УНИАН.
После вопроса о задержании Владимира Рубана, Андрей Парубий заявил о необходимости усиления охраны.
"Я все время подчеркивал, что главной целью для атаки является украинский парламент. И, к сожалению, это оружие, которое было изъято, демонстрирует, насколько уязвимым может быть и украинский парламент к подобного рода атакам - минометы, которые могут на расстоянии нескольких метров бросать боевые гранаты. Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня ", - подчеркнул Парубий
По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного квартала, а также "важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР" .
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубан.
- Сам задержанный отверг все обвинения. Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимира Рубана взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
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