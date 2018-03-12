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Оснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко

Вице-премьер Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет

Об этом сообщает "Новое время".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти ", - сказал Розенко.

По его словам, заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.

"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросают на этот процесс ", - сказал Розенко.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

  • Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ). Из-за пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв в здании.
  • Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
  • 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
  • Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
  • 10 марта на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит Сийярто, появилась информация со ссылкой на заявление министра о том, что ОБСЕ якобы сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Закарпатская ОГА опровергла данное заявление Сийярто.
  • 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
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