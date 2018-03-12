Оснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко

12 марта, 2018, 20:57

Вице-премьер Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет

Об этом сообщает "Новое время".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти ", - сказал Розенко.

По его словам, заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.

"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросают на этот процесс ", - сказал Розенко.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.