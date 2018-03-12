Оснований для введения миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко
Об этом сообщает "Новое время".
"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти ", - сказал Розенко.
По его словам, заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.
"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросают на этот процесс ", - сказал Розенко.
Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.
- Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ). Из-за пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв в здании.
- Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
- 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
- Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
- 10 марта на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит Сийярто, появилась информация со ссылкой на заявление министра о том, что ОБСЕ якобы сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Закарпатская ОГА опровергла данное заявление Сийярто.
- 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
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