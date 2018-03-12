Одна из стран заявила, что готова провести встречу Трампа и Ким Чен Ына
Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен, сообщает издание The Local.
Отмечается, что сейчас Швеция и Швейцария являются двумя главными странами-претендентами, на территории которых могут провести переговоры руководители США и КНДР, однако в этом вопросе также обсуждается демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.
По словам главы шведского правительства, если его страна сможет каким-то образом помочь в этих переговорах, то она это сделает.
"Я не хочу слишком спекулировать о том, что это может означать. Но тот факт, что мы являемся силой, которая защищает США, в частности находились на границе с 1950-х годов и имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х годов, что дало нам отношения с КНДР, в которых мы чувствуем, что они доверяют нам", - подчеркнул Левен.
- Отметим, накануне Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.
- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры со США.
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