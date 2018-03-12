Одна из стран заявила, что готова провести встречу Трампа и Ким Чен Ына

12 марта, 2018, 07:54

Швеция готова и имеет желание стать местом исторической встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном

Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен, сообщает издание The Local.

Отмечается, что сейчас Швеция и Швейцария являются двумя главными странами-претендентами, на территории которых могут провести переговоры руководители США и КНДР, однако в этом вопросе также обсуждается демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.

По словам главы шведского правительства, если его страна сможет каким-то образом помочь в этих переговорах, то она это сделает.

"Я не хочу слишком спекулировать о том, что это может означать. Но тот факт, что мы являемся силой, которая защищает США, в частности находились на границе с 1950-х годов и имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х годов, что дало нам отношения с КНДР, в которых мы чувствуем, что они доверяют нам", - подчеркнул Левен.