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“Нафтогаз” планирует отсудить у России $8 млрд за активы в Крыму

Украинский "Нафтогаз" планирует отсудить у России $8 млрд в деле компенсации ущерба за оккупацию Крыма

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Речь идет об иске о компенсации убытков. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Пусть сначала вернут, желательно вместе со всем Крымом. Ответчик - государство РФ. 5 млрд было без процентов, 8 с ожидаемыми процентами", - пояснил Витренко в комментариях к записи.

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