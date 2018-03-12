“Нафтогаз” планирует отсудить у России $8 млрд за активы в Крыму

12 марта, 2018, 18:46

Украинский "Нафтогаз" планирует отсудить у России $8 млрд в деле компенсации ущерба за оккупацию Крыма

Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Речь идет об иске о компенсации убытков. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Пусть сначала вернут, желательно вместе со всем Крымом. Ответчик - государство РФ. 5 млрд было без процентов, 8 с ожидаемыми процентами", - пояснил Витренко в комментариях к записи.