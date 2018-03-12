“Нафтогаз” планирует отсудить у России $8 млрд за активы в Крыму
12 марта, 2018, 18:46
Украинский "Нафтогаз" планирует отсудить у России $8 млрд в деле компенсации ущерба за оккупацию Крыма
Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Facebook.
"Речь идет об иске о компенсации убытков. Что возникнет при возврате этих активов - это отдельный вопрос. Пусть сначала вернут, желательно вместе со всем Крымом. Ответчик - государство РФ. 5 млрд было без процентов, 8 с ожидаемыми процентами", - пояснил Витренко в комментариях к записи.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной.
- "Газпром" критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономила $76 млрд.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решения Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
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