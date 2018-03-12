Нацбанк начнет чеканить монеты 2, 5 и 10 гривен
12 марта, 2018, 21:12
14 марта в Нацбанке состоится презентация новых обиходных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Сообщается, что монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.
"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении", - добавляется там.
У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 09 марта 2015 года.
Ранее Нацбанк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
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