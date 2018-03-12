На Донбассе российские боевики били из минометов

12 марта, 2018, 18:50

От начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Новгородское.

На Донетчине грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.