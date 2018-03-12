Маск рассказал, когда его корабль полетит на Марс, и станцевал с братом. Как это было

12 марта, 2018, 10:10

На фестивале SXSW Илон Маск рассказал о планах SpaceX, угрозы со стороны искусственного интеллекта и опасность оставаться на Земле в ближайшем будущем и станцевал вместе с братом Кимбалом

Об этом сообщает The Verge.

Маск принял участие в сессии ответов на вопросы посетителей SXSW, модератором которой выступил создатель "Мира Дикого Запада" Джонатан Нолан. Посетители фестиваля могли отправить вопрос Маску через онлайн-форму и проголосовать за варианты других пользователей - самые популярные задавали в реальном времени.

Маск рассказал, что считает необходимым колонизировать Марс, и, возможно, Месяц. По его словам, скоро Землю ждут "новые темные времена" и, вероятно, Третья мировая война. В этом случае, по мнению Маска, колония на Марсе будет продолжать "нести вперед факел человеческой культуры".

Глава SpaceX заявил, что компания совершит первый испытательный полет к Марсу в начале 2019 года за помощью пока недостроенной ракеты Big Falcon Rocket (BFR). Сразу после этого Маск отметил, что иногда его планы "немного завышены".

Кто-то из посетителей фестиваля задал вопрос: "Как мы можем помочь?". Маск ответил, что лучшей помощью будет всеобщая поддержка, поощрение успехов компании и доброжелательность. Предприниматель отметил, что пока многие пессимистично оценивают его планы на полеты на Марс, но если SpaceX это сделает - другие бизнесмены и правительства стран "тоже вступят в игру".

Отвечая на один из вопросов, Маск вернулся к теме опасности искусственного интеллекта. По его мнению, эксперты в сфере ИИ "думают, что знают больше, чем на самом деле" и им "не нравится идея, что машина может быть умнее них".

Маск объяснил, что пока алгоритмы применяются в узких областях и представляют угрозу только для рабочих мест, но появление универсального "сверхума" станет угрозой цивилизации.

"Запомните мои слова: искусственный интеллект намного опаснее ядерного оружия. Я не особый сторонник надзора и регулирования, но это тот случай, когда существует очень серьезная опасность для общества. Почему у нас нет надзорных органов? Это безумие", - сказал Маск.

По его словам, должен быть некий государственный орган, который обладает необходимой компетенцией и будет осуществлять надзор над разработками в сфере ИИ. Предприниматель считает, что все работы над искусственным интеллектом должны вестись в безопасности.

Now Nolan pivots the convo to AI. Q: “A lot of experts in AI don't share the same fear you do.”



Musk: “Fools [laughs].” — Sean O'Kane (@sokane1) 11 марта 2018 г.

"Сейчас Нолан снова подводит к обсуждению ИИ. Нолан: "Множество экспертов в области ИИ не разделяют тот же страх, что и ты"; Маск: "Дураки" [смеется]".

Один из гостей поинтересовался у Маска о том, как по его мнению должна быть устроена власть на Марсе. Предприниматель заявил, что нужна прямая демократия, где новые законы принимаются после достижения 60% консенсуса, а старые могут отменить, если проголосует 40% человек. По мнению Маска, важной частью конституции марсиан станет принцип окончания срока действия законов, если их никто не захочет продолжать.

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В Маска также спросили, как он все успевает. Предприниматель признался, что 90% своего времени уделяет SpaceX, а, например, на Boring Company у него идет "всего 2% времени, но 20% содержания твитов".

Выступление предпринимателя длилось где-то 1,5 часа. В конце сессии он вместе со своим братом Кимбалом и Джонатаном Ноланом станцевали под песню "My little buttercup" из фильма "Три Амиго" 1986 года. Перед этим Маск предупредил, что это будет "очень плохо".

They're now going to sing along to the song from Three Amigos that Musk promised would happen on Twitter. “This is going to be terrible.” I don't know what more to say! pic.twitter.com/9lCzopKb3r — Sean O'Kane (@sokane1) 11 марта 2018 г.

"Теперь они начали петь песню из "Три Амиго ", которую Маск обещал в Твиттере, добавив, что " это будет ужасно ". Я не знаю что еще сказать!"

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