Львовский завод оштрафовали на 10 млн за срыв поставок разведывательного комплекса
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, в августе 2016 года между Министерством обороны и указанным заводом заключен договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству комплекса "Положение-2", который предназначался для использования в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
В связи с нарушением сроков изготовления продукции исполнитель должен был возвратить заказчику денежные средства, полученные ранее в качестве предварительной оплаты по контракту, а также уплатить штрафные санкции. Однако, указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.
Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку изготовления и поставки военной техники. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие вернуть указанные средства.
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