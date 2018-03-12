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Львовский завод оштрафовали на 10 млн за срыв поставок разведывательного комплекса

Хозяйственным судом Киева частично удовлетвоен иск военной прокуратуры Западного региона и принято решение о взыскании с львовского госзавода "Лорта" в бюджет 10,2 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, в августе 2016 года между Министерством обороны и указанным заводом заключен договор по изготовлению и поставке оборонному ведомству комплекса "Положение-2", который предназначался для использования в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

В связи с нарушением сроков изготовления продукции исполнитель должен был возвратить заказчику денежные средства, полученные ранее в качестве предварительной оплаты по контракту, а также уплатить штрафные санкции. Однако, указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку изготовления и поставки военной техники. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие вернуть указанные средства.

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