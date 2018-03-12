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Китай тестирует умные очки, которые мгновенно определяют преступников

На контрольно-пропускном пункте на окраине Пекина местная полиция будет проверять новый инструмент безопасности: умные очки, которые могут мгновенно фиксировать черты лица, регистрационные знаки автомобилей и сопоставлять их с базой данной подозреваемых в режиме реального времени

Об этом сообщает Reuters.

Очки, созданные компанией LLVision, сканируют лица пассажиров автомобилей и выводят слова «черный список», когда они совпадают с централизованным списком нарушителей. Как утверждают местные СМИ, в частности, China Digital Times, тест оборудования, который совпадает с проведением ежегодного заседания китайского парламента в Пекине, подчеркивает стремление лидеров Китая по использованию технологий для повышения безопасности в стране.

"Китайское руководство когда-то чувствовало тревогу по поводу развития интернет-технологий и коммуникационных технологий", - отметил Дэвид Бандурский, соучредитель проекта China Media и исследователь в области средств массовой информации в Университете Гонконга. "Сейчас они не видят в них совершенно необходимых инструментов социального и политического контроля".

Однако исполнительный директор LLVision Ву Фей заявил, что китайские граждане не должны беспокоиться о проблемах конфиденциальности, поскольку власти Китая использует оборудование для "благородных причин" - только для поимки подозреваемых и лиц, скрывающихся от правосудия. "Мы доверяем правительству", - добавил он в интервью агентству Reuters.

Китай пока делает акцент на использование технологий: искусственный интеллект, распознавание лиц и big data. Например, в феврале стало известно, что правительство страны планирует присвоить рейтинг каждому гражданину республики - к 2020 году в стране заработает так называемая "система социального кредита".

По его шкале государство оценит карьерные достижения людей, их образование и уровень дохода; также на положение в рейтинге будет влиять поведение пользователей в интернете. С помощью этих данных власти намерены анализировать поведение каждого гражданина.

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