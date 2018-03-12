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Крымские татары не будут голосовать на российских выборах, - Меджлис

Крымские татары, которые проживают на территории оккупированного Россией полуострова, не будут участвовать в российских президентских выборах

Об этом говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа к соотечественникам и всем жителям Крыма, обнародованном главой Меджлиса в Facebook.

"Меджлис крымскотатарского народа, находясь в постоянном и тесном взаимодействии с соотечественниками, проживающими во всех городах и районах Крыма, отмечает, что абсолютное большинство крымских татар полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов. Следовательно, крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", - говорится в обращении.

В Меджлисе отметили, что крымские татары на оккупированной территории подвергаются давлению со стороны российской оккупационной власти.

"Меджлис крымскотатарского народа отмечает беспрецедентное давление и прямые угрозы в адрес крымских татар со стороны российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах. Видные слои населения - духовные лица, учителя, врачи, бизнесмены, сотрудники коммунальных предприятий и организаций, студенты, спортсмены, пенсионеры, находятся под жестоким морально-психологическим шантажом", - утверждают в Меджлисе.

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