Кадыров руководит чеченскими бандами в Германии, - СМИ

12 марта, 2018, 13:14

Немецкие правоохранители констатируют рост активности на территории страны чеченских преступных группировок, которые получают поддержку со стороны высшего руководства Чечни

Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Михаэль Нагель, передает "Укринформ".

"Федеральное ведомство по уголовным делам держит в поле зрения до 250 человек из Чечни и Северного Кавказа. Они, вероятно, играют важную роль в организованной преступности в Германии", - сказал Нагель.

Глава Федерального ведомства по уголовным делам также обратил внимание на личные связи и "финансовые отношения" некоторых из этих лиц с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

По словам правоохранителя, эти банды уже не довольствуются работой наемников для других группировок и подминают под себя целые направления - наркоторговлю, грабеж, кражи и изготовления фальсификата.

Нагель отметил высокую склонность к насилию у членов этих банд, многие из них прошли подготовку в школах единоборств. При этом бандиты вкладывают добытые преступным путем деньги в вполне легальные предприятия.