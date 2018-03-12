Кадыров руководит чеченскими бандами в Германии, - СМИ
Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Михаэль Нагель, передает "Укринформ".
"Федеральное ведомство по уголовным делам держит в поле зрения до 250 человек из Чечни и Северного Кавказа. Они, вероятно, играют важную роль в организованной преступности в Германии", - сказал Нагель.
Глава Федерального ведомства по уголовным делам также обратил внимание на личные связи и "финансовые отношения" некоторых из этих лиц с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
По словам правоохранителя, эти банды уже не довольствуются работой наемников для других группировок и подминают под себя целые направления - наркоторговлю, грабеж, кражи и изготовления фальсификата.
Нагель отметил высокую склонность к насилию у членов этих банд, многие из них прошли подготовку в школах единоборств. При этом бандиты вкладывают добытые преступным путем деньги в вполне легальные предприятия.
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