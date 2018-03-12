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Гройсман пообещал ЕС создание Антикоррупционного суда в ближайшие несколько месяцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание Антикоррупционного суда в течение ближайших месяцев

Об этом глава правительства заявил во время брифинга с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Могерини, передает Еспресо.TV.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас очень важно: правительство страны полностью поддерживает необходимость создания Антикоррупционного суда. Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев этот суд будет создан Верховной Радой Украины. Мы, как правительство, сделаем все необходимое, чтобы организационно обеспечить образование и становление такого суда", - сказал Гройсман.

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В свою очередь, Могерини отметила, что во время общения с украинским премьером было согласовано создавать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, в МВФ раскритиковали законопроект президента Петра Порошенко о Антикоррупционном суде.
Верховная Рада приняла законопроект Порошенко о Антикоррупционном суде за основу.
Порошенко раскритиковал требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда.

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