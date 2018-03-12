ГПУ сообщила о подозрении главе и 18 представителям Конституционного суда России

12 марта, 2018, 10:51

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю и 18 судьям Конституционного суда России

Об этом на своей странице написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что главная военная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту развязывания и ведения представителями власти и Вооруженных Сил РФ агрессивной войны против Украины, а также совершения других преступлений, приведших к оккупации Крыма.

"На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении главе и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации", - подчеркнул Луценко.

Он пояснил, что их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК, - пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, по нарушению порядка, установленного Конституцией, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжелым последствиям.

Генпрокурор отметил, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин и так называемые представители "власти Крыма" подписали "Договор о принятии в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов", который является ничтожным с правовой точки зрения.

Уже на следующий день КС России, действуя по предварительному сговору с властью и ВС РФ, пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств, единогласно признал этот договор таким, что вроде бы соответствует Конституции страны.

"Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам глава КС РФ Зорькин В.Д.,"фактически судьи изготовили конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешку с принятием решения "диктовали события" и "просьба президента", - рассказал Луценко.

В результате таких действий Конституционный суд поспособствовал оккупации украинского полуострова представителями власти и Вооруженных Сил РФ.

"06.03.2018 с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные уведомления о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)", - подытожил Луценко.

