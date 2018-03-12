ГПУ хочет арестовать банковские счета, куда шли средства от сделки с "вышками Бойко"

12 марта, 2018, 21:34

ГПУ в рамках международно-правовых соглашений направила ходатайство ряду стран об аресте более десяти банковских счетов, на которые перечисляли средства от незаконной аферы с буровыми установками

Об этом после заседания регламентного комитета Верховной Рады сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, информирует "Интерфакс-Украина".

В материалах следствия речь идет о завышении вдвое цены на буровые установки, проведения фиктивного тендера и намерены разворовать более $300 млн.

"Членам преступной организации удалось осуществить первое хищение - на первой буровой установке примерно в $144 млн", - уточнил генпрокурор.

Он отметил, что сейчас следствие знает не только о том, как готовился план хищения денежных средств, а и куда пошли похищенные средства.

"Благодаря институту соглашения со следствием у нас есть конкретные номера счетов иностранных банков, где, вероятно, накапливались средства в размере $144 млн, полученных преступниками от этой операции", - сообщил Луценко.

В этом контексте он подчеркнул, что сейчас прокуратура направила в рамках международно-правовых соглашений ходатайство ряда стран об аресте этих счетов и отслеживание движения средств.

"Таким образом, на сегодня мы можем утверждать о причастности Бакулина не только как должностного лица к хищению средств в особо крупных размерах, но и можем утверждать, что, вероятно, дочь Бакулина получила на свой счет денежные средства от различных коррупционных соглашений "Нафтогаза", - рассказал Луценко.

По его словам, в настоящее время следствию известно о более чем десяти счетов, на которые, согласно данным Генпрокуратуры, были перечислены средства, разворованные от аферы с буровыми установками.

"На этот момент мы хотим получить арест этих счетов. Понимая, что средства из них, скорее всего, переведены на другие счета, мы хотим получить движение средств по этим счетам. Если мы увидим, что, например, со счета, подконтрольного фигуранту А, средства перешли на счет, подконтрольный фигуранту Б или фигуранту С, у которого еще нет процессуального статуса, мы, конечно, придем еще в Верховную Раду", - рассказал генпрокурор.