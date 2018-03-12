Генпрокуратура приостановила расследование дела Саакашвили

12 марта, 2018, 20:10

6 марта ГПУ остановила расследование дела Михеила Саакашвили относительно преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействия участникам такой организации

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает “Интерфакс-Украина”.

"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство в отношении М.Саакашвили, тем самым признав беспочвенность подозрений. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в этой ситуации, заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и потом просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал адвокат.

В постановлении главы отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского отмечается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.