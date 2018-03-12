Генпрокуратура приостановила расследование дела Саакашвили
Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, передает “Интерфакс-Украина”.
"Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство в отношении М.Саакашвили, тем самым признав беспочвенность подозрений. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в этой ситуации, заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и потом просят о международном сотрудничестве, но чтобы не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", - рассказал адвокат.
В постановлении главы отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского отмечается, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью" выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.
- Напомним, 12 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
- Польша приняла Саакашвили, поскольку он является мужем гражданки государства-члена Европейского союза.
- Ранее, 10 сентября 2017 года, Михеил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
- 4 ноября Саакашвили уплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.
- С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в иске к государственной миграционной службы, которая отказалась признавать его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева отклонил жалобу Саакашвили на решение ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
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