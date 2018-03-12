ЕС видит значительный прогресс в реформах Украины: Могерини назвала важнейшие изменения

12 марта, 2018, 11:35

Представители Евросоюза отмечают значительный прогресс в очень важных сферах реформ в Украине

Об этом во время совместного брифинга в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что главным сообщением, которое она привезла из Евросоюза в Украину, является продолжение поддержки ее суверенитета и территориальной целостности. Европейские страны также довольны процессом реформирования внутри государства.

"Мы видели значительный прогресс в очень важных сферах реформ. Большое количество реформ, таких как децентрализация, изменения в сферах здравоохранения и пенсионного обеспечения, напрямую влияют на жизнь граждан Украины", - подчеркнула Могерини.