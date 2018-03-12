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ЕС видит значительный прогресс в реформах Украины: Могерини назвала важнейшие изменения


фото: kmu.gov.ua
Представители Евросоюза отмечают значительный прогресс в очень важных сферах реформ в Украине

Об этом во время совместного брифинга в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что главным сообщением, которое она привезла из Евросоюза в Украину, является продолжение поддержки ее суверенитета и территориальной целостности. Европейские страны также довольны процессом реформирования внутри государства.

"Мы видели значительный прогресс в очень важных сферах реформ. Большое количество реформ, таких как децентрализация, изменения в сферах здравоохранения и пенсионного обеспечения, напрямую влияют на жизнь граждан Украины", - подчеркнула Могерини.

  • Отметим, во время этой пресс-конференции Гройсман анонсировал создание Антикоррупционного суда в течение ближайших месяцев.
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