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ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма


фото: АР
В понедельник, 12 марта, Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции из-за оккупации украинского Крыма

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на 6 месяцев", - говорится в заявлении.

Санкции продлены до 15 сентября 2018 года. Меры предусматривают в том числе замораживание активов и ограничения на поездки и охватывают 150 физических лиц и 38 юридических лиц.

"Оценка ситуации не подтвердила смену режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин перечня этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - отмечают в ЕС.

В ЕС напомнили, что сейчас ЕС также применяет в ответ на российскую агрессию в Украине другие меры: экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2018 года.

  • Напомним, 5 марта Совет ЕС продлил санкции против 13 лиц, причастных к хищениям украинских государственных средств, и отменил их в отношении двух человек.
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