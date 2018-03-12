ЕС продлил санкции против России из-за оккупации Крыма

12 марта, 2018, 11:48

В понедельник, 12 марта, Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции из-за оккупации украинского Крыма

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на 6 месяцев", - говорится в заявлении.

Санкции продлены до 15 сентября 2018 года. Меры предусматривают в том числе замораживание активов и ограничения на поездки и охватывают 150 физических лиц и 38 юридических лиц.

"Оценка ситуации не подтвердила смену режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин перечня этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - отмечают в ЕС.

В ЕС напомнили, что сейчас ЕС также применяет в ответ на российскую агрессию в Украине другие меры: экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые действуют до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2018 года.