ЕС не признает выборов президента России в Крыму и планирует санкции, - Могерини

12 марта, 2018, 13:31

Европейский Союз не будет признавать результатов российских президентских выборов в Крыму, которые пройдут 18 марта

Об этом во время совместного брифинга в Киеве с президентом Петром Порошенко заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Могерини, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что для Евросоюза очень важно, что этот ее визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией.

По ее словам, представители Евросоюза продолжают не признавать такие действия Кремля и внедряют политику, чтобы ответить на это нарушение международного права.

"Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжим санкции в этом отношении", - отметила Могерини.

Она также призвала к уважению всех жителей оккупированного полуострова и потребовала требование об освобождении всех людей, содержащихся там незаконно.

Накануне стало известно, что Европарламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018, в годовщину аннексии Крыма Россией.

Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.