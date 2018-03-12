 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦРУ считает ложью слова Путина о том, что Кремль не причастен к вмешательству в выборы США

Заявление президента России Владимира Путина о том, что россияне, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, не были связаны с Кремлем, является неправдивой

Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, сообщает издание Daily News.

Он прокомментировал слова Путина в одном из интервью, когда тот заметил, что его не интересует, вмешивались ли россияне в президентские выборы США 2016 года. Тогда российский президент объяснил, что люди, обвиняемые спецпрокурором США Робертом Мюллером, не представляют интересов российского государства.

Помпео опроверг такое заявление и отметил, что россияне, которые несут ответственность за вмешательство в выборы, имеют связь с режимом Путина.

"Это - ложь. Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. И именно россияне действительно занимались этим, а не кто-то за пределами страны или связанный с Россией", - подытожил Помпео.

Отметим, накануне директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и попытаются сделать это во время выборов в Конгресс 2018 года.
В ноябре 2017 ЦРУ США заявило, что Россия вмешалась в ход американской президентской кампании 2016 года.
Ранее директор по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Жанетт Манфрия заявила, что россияне пытались проникнуть в списки избирателей более 20 штатов США, однако получили доступ лишь к нескольким.
16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.
Между тем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать