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Британия будет сохранять санкции против России до возвращения Крыма Украине, - посольство

Великобритания намерена продолжать санкции против России, пока Крым не вернется под контроль Украины

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.

"4 года назад Россия начала незаконную аннексию Крыма и с тех пор навязывает свое влияние населению. Мы должны и дальше поддерживать санкции в отношении России за незаконную аннексию Крыма, пока полуостров не вернется к Украине", - подчеркивают в британском посольстве.

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