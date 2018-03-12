Британия будет сохранять санкции против России до возвращения Крыма Украине, - посольство
12 марта, 2018, 13:45
Великобритания намерена продолжать санкции против России, пока Крым не вернется под контроль Украины
Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.
"4 года назад Россия начала незаконную аннексию Крыма и с тех пор навязывает свое влияние населению. Мы должны и дальше поддерживать санкции в отношении России за незаконную аннексию Крыма, пока полуостров не вернется к Украине", - подчеркивают в британском посольстве.
- Напомним, ЕС продлил на полгода санкции против России за оккупацию Крыма.
- 5 марта Совет ЕС продлил санкции против 13 лиц, причастных к хищениям украинских государственных средств, и отменил их в отношении двух человек.
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