Брэд Питт на год отказался от секса
12 марта, 2018, 15:33
Американский актер отказался от половых отношений, пока он пытается оправиться от развода с Анджелиной Джоли
Об этом сообщает The Sun.
Источник издания рассказывает, что Питт пытается “привести себя в порядок”. Для того чтобы пережить развод, актер решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации.
"Он питается полезной пищей, отказался от алкоголя. Питт был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. Теперь, когда он одинок, он делает все, что раньше не мог делать”, - говорится в сообщении.
- 19 сентября 2017 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Питтом . Она просит суд предоставить ей право опеки над шестью детьми, оставив Питту возможность посещать их в выходные.
- Впоследствии СМИ сообщали, что актер находится в плохой форме из-за развода с Анджелиной Джоли.
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
Читайте также
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей