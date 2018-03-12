12 марта, 2018, 15:33

Американский актер отказался от половых отношений, пока он пытается оправиться от развода с Анджелиной Джоли

Об этом сообщает The Sun.

Источник издания рассказывает, что Питт пытается “привести себя в порядок”. Для того чтобы пережить развод, актер решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации.

"Он питается полезной пищей, отказался от алкоголя. Питт был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. Теперь, когда он одинок, он делает все, что раньше не мог делать”, - говорится в сообщении.