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Брэд Питт на год отказался от секса


фото: Reuters
Американский актер отказался от половых отношений, пока он пытается оправиться от развода с Анджелиной Джоли

Об этом сообщает The Sun.

Источник издания рассказывает, что Питт пытается “привести себя в порядок”. Для того чтобы пережить развод, актер решил сосредоточиться на ежедневной работе над телом, тренировках и медитации.

"Он питается полезной пищей, отказался от алкоголя. Питт был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. Теперь, когда он одинок, он делает все, что раньше не мог делать”, - говорится в сообщении.

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