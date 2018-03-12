Более полумиллиона человек было убито в Сирии за годы войны, - организация по правам человека
Об этом сообщают представители британской военной мониторинговой организации - Сирийской обсерватории по правам человека, передает издание Reuters.
Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.
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7 марта стало известно, что в результате авиаударов и обстрелов со стороны сирийских правительственных сил и России Восточной Гуты, начиная с 18 февраля, погибли более 800 человек среди мирного населения.
Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.
После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.
Впрочем, российские дипломаты уже дали понять, что резолюция является скорее формальностью и прекращения бомбардировок ожидать не стоит.
Таким образом, 25 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада продолжали обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском.
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