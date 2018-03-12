Более полумиллиона человек было убито в Сирии за годы войны, - организация по правам человека

12 марта, 2018, 12:54

По данным организации по правам человека, около 511 тысяч людей были убиты за семь лет сирийской войны

Об этом сообщают представители британской военной мониторинговой организации - Сирийской обсерватории по правам человека, передает издание Reuters.

Представители обсерватории, которая отслеживает число погибших, используя сеть контактов внутри Сирии, отмечают, что около 85% погибших были убиты правительственными силами и их союзниками.

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7 марта стало известно, что в результате авиаударов и обстрелов со стороны сирийских правительственных сил и России Восточной Гуты, начиная с 18 февраля, погибли более 800 человек среди мирного населения.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую 30-дневного прекращения огня в Сирии.

После этого в Вашингтоне призвали Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.

Впрочем, российские дипломаты уже дали понять, что резолюция является скорее формальностью и прекращения бомбардировок ожидать не стоит.

Таким образом, 25 февраля силы режима сирийского президента Башара Асада продолжали обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском.