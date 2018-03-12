Более 3 тыс. абонентов, детсады и больницы остались без тепла на Черкасщине и Полтавщине
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в городе Смела Черкасской области по состоянию на семь утра три котельные до сих пор остаются без газоснабжения. Таким образом, сейчас в городе без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа.
Отмечается, что подключить котельни к газоснабжению спасатели планируют уже сегодня.
Также сегодня, около трех часов утра, на территории Полтавы произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм.
В результате 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат, остались без газоснабжения, а это около 3 тысяч абонентов.
"На месте происшествия работает аварийная бригада ПАО "Полтавгаз". Ситуация находится на контроле ГСЧС", - подытожили в ведомстве.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-