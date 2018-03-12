Более 3 тыс. абонентов, детсады и больницы остались без тепла на Черкасщине и Полтавщине

12 марта, 2018, 08:37

Спасатели сообщают, что по состоянию на 12 марта более 3 тысяч жителей Черкасской и Полтавской областей остались без теплоснабжения

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в городе Смела Черкасской области по состоянию на семь утра три котельные до сих пор остаются без газоснабжения. Таким образом, сейчас в городе без теплоснабжения 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа.

Отмечается, что подключить котельни к газоснабжению спасатели планируют уже сегодня.

Также сегодня, около трех часов утра, на территории Полтавы произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм.

В результате 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат, остались без газоснабжения, а это около 3 тысяч абонентов.

"На месте происшествия работает аварийная бригада ПАО "Полтавгаз". Ситуация находится на контроле ГСЧС", - подытожили в ведомстве.