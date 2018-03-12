Адвокату генерала Гриняка запретили самостоятельно передвигаться по помещению ГПУ

12 марта, 2018, 21:55

Стороне защиты генерала МВД Владимира Гриняка запретили свободно передвигаться по помещению Департамента специальных расследований ГПУ

Об этом в Facebook написал адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий:

"Действия сотрудников ДВР ГПУ не прекращают удивлять нас своей необычайной непредсказуемостью и изобретательностью.

Уже дошло до того, что стороне защиты запрещено даже свободно передвигаться по помещению ДВР ГПУ.

Так, сегодня, когда мы снова столкнулись с очередным нарушением наших прав, мы пытались обратиться к руководству ДВР ГПУ для выяснения причин возникновения таких нарушений и принятия соответствующих мер по их устранению.

Однако, следователь сообщил, что сделать это без его сопровождения мы не имеем права, а сопроводить нас он отказывается, потому что те должностные лица, на прием к которым мы пытались попасть, отказались нас принять. Также свои действия следователь объяснил наличием Инструкции, что якобы запрещает свободное передвижение граждан по помещению ДВР ГПУ.

Но такая странная ситуация вызывает некоторые очень закономерные вопросы, вытекающие из следующего..

Во-первых, почему об этом запрете мы узнали только теперь, после того, как более месяца имели возможность самостоятельно и без каких либо ограничений передвигаться по этому помещению?

Во-вторых, кто дал право посторонним лицам свободно передвигаться по помещению и вести там торговлю?!? На прилагаемом видео N3 отражено, что некоторые лица, которые очевидно не являются работниками ДВР ГПУ, в коридоре помещения устраивали ярмарку на которой торгуют продуктами питания. При этом эти люди самостоятельно завозят на автомобиле товар, беспрепятственно попадая во внутренний двор ДВР ГПУ, где паркуются служебные автомобили.

Кто позволил этим лицам вход в помещение и кто дал разрешение на въезд постороннего автомобиля с целью дальнейшего ведения торговли, если это помещение является, и соответственно эта территория, со слов следователя - является "режимным" объектом? Это все при том, что таки факты осуществления незаконной торговли в помещении ДВР ГПУ имеют регулярный характер с интервалом не дольше недели.

Вместе с этим, (видео 2) в 11.53. во время телефонного разговора между Гриняком и руководителем ДВР ГПУ, последний пообещал, что в ближайшее время, примерно через 30мин, сможет принять нас в своем кабинете, но эта встреча так и не состоялась по причинам, описанным выше, и учитывая невозможность нашего передвижения помещением.

Очевидно, руководство ДВР ГПУ увидев то, что видеозаписи наших с ними разговоров в дальнейшем публикуются, а их бездействие и попустительство нарушениям их подчиненных приобретают широкую огласку, поэтому они и решили избегать общения с нами.

Как бы там ни было, мы, как сторона защиты, четко нацелены на бескомпромиссную процессуальную борьбу и на активное распространение правды о тех грубых нарушениях прав человека, которые ежедневно происходят за стенами ДВР ГПУ, и на то, как "расследуется" одно из ключевых дел об убийстве Небесной Сотни".