 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

За 2 года число солнечных электроустановок в частных жилищах украинцев увеличилось в 15 раз

В Украине стремительно растет популярность домашних солнечных батарей

Об этом у себя на Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, он привел следующие данные:

"Возобновляемая энергетика (ВИЭ):

4 квартал 2015 года - 21 частное домохозяйство имеет солнечную электроустановку;

4 квартал 2017 года - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки".

Таким образом, за 2 года, то есть с 2015 по 2017, количество таких установок возросло в 15 раз.

Читайте также: Как утеплить дом и сэкономить деньги при поддержке ЕС

В целом, по словам главы украинского правительства, в течение 2014-2017 гг домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать