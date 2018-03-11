За 2 года число солнечных электроустановок в частных жилищах украинцев увеличилось в 15 раз

11 марта, 2018, 20:14

В Украине стремительно растет популярность домашних солнечных батарей

Об этом у себя на Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, он привел следующие данные:

"Возобновляемая энергетика (ВИЭ):

4 квартал 2015 года - 21 частное домохозяйство имеет солнечную электроустановку;

4 квартал 2017 года - 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки".

Таким образом, за 2 года, то есть с 2015 по 2017, количество таких установок возросло в 15 раз.

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В целом, по словам главы украинского правительства, в течение 2014-2017 гг домашние солнечные электроустановки обеспечили 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ.