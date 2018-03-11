Известная украинская писательница и художница передала музею в Черновцах свои 100 картин, но они "куда-то пропали"
В частности, Андиевская, рассказывая о своих выставках по всему миру, отметила, что она подарила Черновцам 100 картин, большинство из которых куда-то бесследно исчезли, передает Радио Свобода
"Я подарила уже картин на целый музей, но эти картины куда-то пропали. Мне предложили в Черновцах: "Подарите нам картины, и мы создадим музей". И я им подарила 100 картин, среди них 20 двухметровых картин, остальные поменьше, и какие это были картины! А потом начали люди интересоваться музеем Эммы Андиевской в Черновцах. И узнали, что ни картин, ни музея нет. Есть пара картин, которые висят в Музее имени Федьковича, а остальные - неизвестно где. Так что пропал музей", - сказала Андиевская.
Справка
Эмма Андиевская - украинская писательница, поэтесса и художница, работающая в стиле сюрреализма и герметизма. Автор принадлежит к представителям модернизма в украинской литературе второй половины XX века.
Родилась в 1931 году в Донецке.
Писательницу часто связывают с Нью-Йоркской группой украинских литераторов в эмиграции. Она известна тем, что работая в форме классического сонета, кардинально реформировала его своим использованием диссонансов и далеко идущих смысловых ассоциаций между бытовыми вещами и философскими понятиями.
Эмма Андиевская является автором двадцати девяти поэтических сборников, пяти книг короткой прозы, трех романов и более девяти тысяч картин. Художественные выставки художницы проходили в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Бразилии, Израиле, Украине и Швейцарии. Поэтесса является членом Национального союза писателей Украины с 1994 года, украинского ПЕН-клуба и Профессионального объединения художников Баварии.
Большую часть своей жизни Андиевская провела вне Украины, проживая в Мюнхене и Нью-Йорке.
- 9 марта Андиевская была награждена Шевченковской премией за сборник "Міста-валети", "Бездзигарний час", "Шухлядні пейзажі", "Маратонський біг" и "Щодення: перископи".
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