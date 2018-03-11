Известная украинская писательница и художница передала музею в Черновцах свои 100 картин, но они "куда-то пропали"

11 марта, 2018, 19:43

Известная украинская писательница и художник, лауреат Шевченковской премии Эмма Андиевская заявила о пропаже в Черновцах почти сотни ее картин

В частности, Андиевская, рассказывая о своих выставках по всему миру, отметила, что она подарила Черновцам 100 картин, большинство из которых куда-то бесследно исчезли, передает Радио Свобода



"Я подарила уже картин на целый музей, но эти картины куда-то пропали. Мне предложили в Черновцах: "Подарите нам картины, и мы создадим музей". И я им подарила 100 картин, среди них 20 двухметровых картин, остальные поменьше, и какие это были картины! А потом начали люди интересоваться музеем Эммы Андиевской в Черновцах. И узнали, что ни картин, ни музея нет. Есть пара картин, которые висят в Музее имени Федьковича, а остальные - неизвестно где. Так что пропал музей", - сказала Андиевская.



Справка

Эмма Андиевская - украинская писательница, поэтесса и художница, работающая в стиле сюрреализма и герметизма. Автор принадлежит к представителям модернизма в украинской литературе второй половины XX века.

Родилась в 1931 году в Донецке.

Писательницу часто связывают с Нью-Йоркской группой украинских литераторов в эмиграции. Она известна тем, что работая в форме классического сонета, кардинально реформировала его своим использованием диссонансов и далеко идущих смысловых ассоциаций между бытовыми вещами и философскими понятиями.



Эмма Андиевская является автором двадцати девяти поэтических сборников, пяти книг короткой прозы, трех романов и более девяти тысяч картин. Художественные выставки художницы проходили в США, Канаде, Франции, Германии, Австралии, Бразилии, Израиле, Украине и Швейцарии. Поэтесса является членом Национального союза писателей Украины с 1994 года, украинского ПЕН-клуба и Профессионального объединения художников Баварии.

Большую часть своей жизни Андиевская провела вне Украины, проживая в Мюнхене и Нью-Йорке.