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Ярош уверен, что в будущем Украина сможет вернуть свои этнические земли: "Кубань, Дон, Воронежчина"

В ближайшей исторической перспективе Украина может победить не только в нынешней войне с Россией, но и вернуть свои этнические земли в виде приграничных российских областей

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал внефракционный народный депутат, бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Победа будет. В данной конкретной ситуации, если мы касаемся Донбасса, это, конечно, освобождение территории и ее очистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента, который с оружием в руках воюет против нас. Бандитское подполье - оно же все равно будет сохраняться, на это требуется время, даже после освобождения территорий", – рассказал он.

Вместе с тем нардеп отметил, что освобождение Донбасса не станет окончательной победой.

"Это возвращение Крыма, безусловно. Без этого победы не может быть. Ну, хотя бы в границах государства, в котором мы жили до 2014 года, вернуть наши территории. А потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронежчина... Российские политики черточку поставили на Крым: "Теперь это русская земля". Ну, такие черточки мы тоже можем расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля. Всему свое время под солнцем", – добавил он.

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