Верховный суд России окончательно запретил антипутинскую организацию "Артподготовка"

11 марта, 2018, 21:32

Верховный суд России признал экстремистским межрегиональное общественное движение "Артподготовка", который возглавлял объявленный в розыск один из лидеров российской оппозиции, победитель внутрипартийных праймериз ПАРНАСа на парламентских выборах 2016 года Вячеслав Мальцев

Вместе с этим, в обосновании апелляционной жалобы адвокат Игоря Элифханова, представляющий интересы Мальцева, речь шла о том, что организации "Артподготовка" в действительности никогда не существовало, сообщает "Российское агентство правовой и судебной информации"

"Движение действовало только в виртуальном пространстве. Оно представляло личную инициативу граждан, никаких директив от Мальцева участники движения не получали", - цитирует агентство слова Элифханова.

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Однако прокурор Татьяна Лазарева просила оставить решение суда первой инстанции без изменения: "Движение "Артподготовка" имеет постоянное название и символику, также есть и руководитель движения, который ставил перед членами объединения конкретные цели и задачи".

По словам прокурора, участники движения "Артподготовка" осуществляли пропаганду идей революции и призывали к организации массовых беспорядков с целью насильственного свержения в России государственной власти, в отношении многих участников движения в 2017 году были возбуждены уголовные дела по экстремистским статьям.

"Решение Красноярского краевого суда о признании движения "Артподготовка" экстремистской организацией оставить без изменения", - подытожила судья.

Справка

В ноябре 2017 года ФСБ сообщила о прекращении деятельности законспирированной ячейки движения "Артподготовка", члены которой планировали 4 и 5 ноября совершить экстремистские акции с целью провокации массовых беспорядков" (революция-05.11.17). У задержанных изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью.

Деятельность ячеек "Артподготовки" была пресечена в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Против Мальцева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Мещанский суд Москвы санкционировал его заочный арест, лидер "Артподготовки" объявлен в международный розыск.

Сам Мальцев продолжает вести каждый вечер на YouTube направленную против режима Путина авторскую программу "Плохие новости" и утверждает, что скрывается во Франции.