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Великобритания готовит санкции против коррумпированных российских чиновников, - СМИ

В Британии обсуждают введение санкций против россиян, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях в области прав человека – Лондон готовится запретить въезд нарушителям

Как сообщает Sky News, представители консерваторов рассказали, что сейчас со старшими министрами британского правительства ведутся консультации о внесении британского версии так называемого "акта Магнитского" в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.

"Акт Магнитского" был одобрен в США в 2012 года. Он направлен на наказание российских чиновников, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского, который расследовал коррупцию среди чиновников.

Обсуждение возможного одобрения "акта Магнитского" в Британии началось еще до попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Впрочем, считается, что дело Скрипача сделает внесения "акта Магнитского" закону более вероятным.

Издание The Telegraph сообщает, что глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон предложит свою версию "акта Магнитского". В частности, готовятся ограничения, предусматривающие невыдачу виз и замораживание активов.

  • Как сообщалось, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России к попытке убийства экс-шпиона Сергея Скрипача.
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