В Польше не работают магазины из-за нового закона о торговле в выходные

11 марта, 2018, 14:29

11 марта в Польше впервые не работает большинство магазинов и супермаркетов в связи с новым законом о запрете розничной торговли по воскресеньям

Об этом сообщает TVN 24.

Отныне магазины будут работать только в первое и последнее воскресенье каждого месяца. Следующий воскресный шопинг будет возможен 25 марта.

Польская власть призывает граждан сообщать о всех случаях нарушения закона. Инспекторы будут проверять соблюдение запрета на основании записей сотрудников, данных кассовых аппаратов и показаний свидетелей.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на ярмарки, пекарни, кондитерские, АЗС, магазины венков при кладбищах, продажу сувениров, прессы, табака, билетов на транспорт. Поляки также могут делать покупки онлайн.

Польские профсоюзы критически отнеслись к нововведению. Рабочие сообщают, что они уже чувствуют давление от работодателей, которые заставляют их работать дольше по пятницам и субботам. Наплыв клиентов перед воскресеньем также добавит нагрузку работникам.

Инициатором закона, который вступил в силу 1 марта, была партия Солидарность. Его поддержала Католическая церковь.