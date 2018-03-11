В освобожденной от российско-террористических войск Катериновке начал работать интернет

11 марта, 2018, 21:52

Бойцы ВСУ и Луганская военно-гражданская областная администрация установили доступ к сети в прифронтовом селе Катериновка Попаснянского района Луганской области, недавно освобожденном от русских и их наемников

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

"Это первая точка интернет-доступа в данном населенном пункте и она будет установлена у представителя общественной организации для того чтобы облегчить и улучшить работу с гуманитарными организациями, для того чтобы это помогало местному населению", - пояснил начальник группы СІМІС ТУ "Луганск" Валерий Басалыга.