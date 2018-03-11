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В освобожденной от российско-террористических войск Катериновке начал работать интернет

Бойцы ВСУ и Луганская военно-гражданская областная администрация установили доступ к сети в прифронтовом селе Катериновка Попаснянского района Луганской области, недавно освобожденном от русских и их наемников

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

"Это первая точка интернет-доступа в данном населенном пункте и она будет установлена у представителя общественной организации для того чтобы облегчить и улучшить работу с гуманитарными организациями, для того чтобы это помогало местному населению", - пояснил начальник группы СІМІС ТУ "Луганск" Валерий Басалыга.

 

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