В освобожденной от российско-террористических войск Катериновке начал работать интернет
11 марта, 2018, 21:52
Бойцы ВСУ и Луганская военно-гражданская областная администрация установили доступ к сети в прифронтовом селе Катериновка Попаснянского района Луганской области, недавно освобожденном от русских и их наемников
Об этом сообщает Военное телевидение Украины.
"Это первая точка интернет-доступа в данном населенном пункте и она будет установлена у представителя общественной организации для того чтобы облегчить и улучшить работу с гуманитарными организациями, для того чтобы это помогало местному населению", - пояснил начальник группы СІМІС ТУ "Луганск" Валерий Басалыга.
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