В ОБСЕ ответили, что не будут вводить отдельную миссию на Закарпатье

11 марта, 2018, 21:12

Из-за поджогов офиса Общества венгерской культуры миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем патрулирования из Ивано-Франковска, где Миссия имеет офис

Об этом говорится в ответе СММ ОБСЕ в Украине на запрос Украинской правды.

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“В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и, соответственно, обнародовала результаты работы в своих отчетах”, – отметили в пресс-службе Миссии.

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