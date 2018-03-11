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В ОБСЕ ответили, что не будут вводить отдельную миссию на Закарпатье


фото: ukr.media
Из-за поджогов офиса Общества венгерской культуры миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем патрулирования из Ивано-Франковска, где Миссия имеет офис

Об этом говорится в ответе СММ ОБСЕ в Украине на запрос Украинской правды.

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“В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и, соответственно, обнародовала результаты работы в своих отчетах”, – отметили в пресс-службе Миссии.

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  • Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание Общество венгерской культуры в Закарпатье (ТУКЗ). Из-за пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв в здании.
  • Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По данным руководителя Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, впервые офис закарпатских венгров в Ужгороде пытались поджечь пророссийские боевики из страны ЕС. Как выяснилось позже, это 22-летний житель Кракова Адриан Марглевский и 25-летний житель города Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга".
  • Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления. Оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений, он объявлен в розыск.
  • Еще 2 людей, причастных к обоим нападениям, которые являются гражданами Польши, задержаны на территории этой страны.
  • 6 марта обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • Рассмотрение дела относительно меры пресечения второму подозреваемому по этому делу - Кондратенко продолжается в Ужгородском горрайонном суде.
  • 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области. Украинский МИД заявил, что это невозможно. В тот же день Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
  • 8 марта, во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовичем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался в пользу миссии ОБСЕ в Закарпатье.
  • Вчера, 10 марта, на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит Сийярто, появилась информация со ссылкой на заявление министра о том, что ОБСЕ якобы сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
  • Закарпатская ОГА опровергла данное заявление Сийярто.
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