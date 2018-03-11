В Национальной туристической организации назвали количество иностранных туристов, посетивших Украину в 2017 году
При этом имеет место постоянное увеличение количества въезжающих туристов, тогда как во время российского вооруженного вторжения в 2014 году этот показатель упал вдвое, заявил президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, передает Укринформ.
"В 2017 году увеличилось количество иностранцев до 14,6 млн, примерно на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Липтуга, который участвует в 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN, которая закрывается в воскресенье, 11 марта 2018 года.
Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжих растет.
На первом месте среди стран, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором - Беларусь, на третьем - Россия. Увеличилось количество туристов из Турции и Израиля.
"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это преимущественно постсоветские страны, привыкшие к нашему уровню сервиса", - признал чиновник.
Липтуга сказал также о значительном развитии и внутреннего туризма.
Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше. После введения безвизовых летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как год назад их было 23 млн.
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