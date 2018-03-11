В Латвии схватили российского шпиона, собиравшего военные секреты

11 марта, 2018, 17:12

Гражданину Латвии, который занимался шпионажем в пользу России, выдвинули обвинение

Об этом сообщает Delfi.

"Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, совершавшемся в Алуксненском крае", - отмечается в сообщении.

Полиция безопасности (ПБ) 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе неподлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает. Ему грозит заключение сроком до 10 лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж имел место на территории Алуксненского края.

Перед этим ПБ сообщала, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.