 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве подожгли деревянную часовню Московского патриархата

В ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая расположена в Оболонском районе Киева

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

Неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около 3 ночи. Они разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание.

По факту инцидента открыто уголовное производство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать