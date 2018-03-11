В Киеве подожгли деревянную часовню Московского патриархата
11 марта, 2018, 10:12
В ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая расположена в Оболонском районе Киева
Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.
Неизвестные попытались поджечь "храм в честь Преображения Господня" около 3 ночи. Они разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание.
По факту инцидента открыто уголовное производство.
- Напомним, 25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" пытались поджечь МАФ московского патриархата.
- Мужчин поймали, им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 миллиона гривен.
- 3 февраля на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести часовню УПЦ МП, которую возвели возле остатков Десятинной церкви.
- Ранее сообщалось, что комиссия Киевсовета поддержала снос самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви.
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